الورفلي يغيب عن مواجهة الطبال في نهائي «الكونفيدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 يوليو 2021, 03:37 مساء
الورفلي والطبال. (صفحة أخبار المحترفين الليبيين عبر فيسبوك)

يقام في تمام الساعة التاسعة، مساء اليوم السبت، بتوقيت ليبيا، نهائي كأس «الكونفيدرالية» الأفريقية، بين الرجاء الرياضي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، على ملعب الصداقة بدولة بنين.

وكادت أن تشهد المباراة الختامية لثاني أقوى البطولات القارية على صعيد الأندية، بعد دوري الأبطال، منافسة ليبية من طراز فريد، عبر مواجهة الدولي الليبي محمد الطبال جناح شبيبة القبائل الجزائري، لزميله المدافع الدولي الليبي سند الورفلي المحترف بصفوف الرجاء المغربي، إلا أن الأخير استُبعد من القائمة لأسباب فنية، بينما تم استدعاء الطبال، بحسب ما ذكرته صفحة أخبار المحترفين الليبيين عبر «فيسبوك».

سبق وتُوّج سند الورفلي باللقب العام 2018 مع الرجاء، بينما الطبال يتواجد في النهائي القاري الأول في مسيرته الدولية مع الشبيبة ويطمح في التتويج باللقب.

كادت النسختان الحاليتان من بطولتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية» تشهدان حدثًا فريدًا من نوعه وغير مسبوق، بوصول أربعة لاعبين ليبيين إلى النهائييْن، لولا خروج حمدو الهوني مع «الترجي» من نصف النهائي أمام «الأهلي» المصري، ووداع مؤيد اللافي مع فريقه «الوداد البيضاوي» المغربي من  الدور نفسه أمام «كايزر تشيفز» الجنوب أفريقي، بينما نجح الطبال مع «شبيبة القبائل» في الوصول إلى نهائي «الكونفدرالية»، وكذلك الورفلي مع «الرجاء البيضاوي».

يأتي هذا بعد انتشار أبرز وأفضل اللاعبين الليبيين في دوريات دول الجوار، على خلفية تعثر المواسم الماضية، حيث تأهل فريقا «شبيبة القبائل» الجزائري و«الرجاء البيضاوي» للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية»، عقب فوز«شبيبة القبائل» على ضيفه «القطن» الكاميروني (3/ صفر) في إياب الدور قبل النهائي من البطولة، وكان «شبيبة القبائل» فاز في مباراة الذهاب التي أُقيمت بالكاميرون (2/ 1) ليصعد فائزًا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (5/ 1).

وفي نصف النهائي الثاني، تأهل فريق «الرجاء» المغربي للمباراة النهائية عقب فوزه على «بيراميدز» المصري (5/ 4) بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في إياب الدور قبل النهائي من بطولة «الكونفيدرالية»، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في القاهرة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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