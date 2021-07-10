سرت تستقبل ختام الدوري والمرج والبيضاء وصبراتة وزوارة للأدوار الإقصائية بعد اعتماد آلية الهبوط

الاتحاد الليبي لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم في اجتماعه، الذي عقده بمدينة المرج، على تطبيق آلية الهبوط في دوري هذا الموسم على أصحاب التراتيب الحادي عشر والثاني عشر في كل مجموعة.



وبخصوص الدور الرباعي تم التأكيد على أن يكون بنظام المقص أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية والعكس، وأن تقام المباريات على ملاعب المرج والبيضاء وصبراتة وزوارة والمباراة النهائية بملعب مدينة سرت.

وتم في الاجتماع أيضًا التأكيد على انطلاقة المسابقة الممتازة 2021 / 2022 بداية من الأول من أكتوبر المقبل ومسابقة الدرجة الأولى بداية من 15 أكتوبر المقبل.