عبر «بوابة الوسط» المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم يزف أنباء مهمة من «فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 10 يوليو 2021, 02:31 مساء
محمد الشارف في اليسار خلال دورة سابقة. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني بالاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الشارف في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، سيقيم في الفترة المقبلة ثلاث دورات تدريبية تستهدف مدربي الدوري الممتاز ومدربي البراعم والأشبال ودورة أخرى لمدربي وحراس المرمى والفئات الصغرى.

وأضاف الشارف: «تمت إحالة أسماء المدربين العاملين فقط  والمتحصلين على رخص تدريب معتمدة من الاتحادين الليبي والأفريقي لكرة القدم (كاف)».

وأضاف: «بناء على النموذج المرسل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن كل دورة تستهدف مشاركة 20 مدربًا فقط، وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وفي انتظار رده على إقامة دورتي  الرخصة الأفريقية (A-B) بليبيا».

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