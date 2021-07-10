الطيب يلتقي الفزاني والعمامي يواجه سلطان في نصف نهائي بطولة ليبيا لكرة المضرب

اختُتمت المرحلة الأولى من بطولة ليبيا لكرة المضرب تحت 18 عامًا، وجاءت النتائج النهائية بالمجموعتين، على النحو التالى:
المجموعة الأولى
تصدرها وبالعلامة الكاملة اللاعب محمد العمامي برصيد12 نقطة، وجاء ثانيًا هاشم الفزاني بـ 10 نقاط، وثالثا إلياس إسكندر 8 نقاط، ورابعًا عبدالنور الوحيدي 6 نقاط، وخامسًا إبراهيم الشلماني 4 نقاط.
المجموعة الثانية
تصدرها وبالعلامة الكاملة اللاعب محمود الطيب برصيد 12نقطة، جاء ثانيًا أحمد سلطان 10 نقاط، ثالثًا محمد العبيدي 8 نقاط، رابعًا إبراهيم اشتيوي 6 نقاط، خامسًا عبدالله الميهوب 4 نقاط.
الدور نصف نهائي
محمد العمامي يلتقي أحمد سلطان ومحمود الطيب يواجه هاشم الفزاني، والفائزان يلتقيان في النهائي لتحديد المتوّج بكأس البطولة، والخاسران يلتقيان في مباراة تحديد الترتيب الثالث.