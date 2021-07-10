3 مباريات في الجولة 18 من الدوري الليبي.. و«بوابة الوسط» تستعرض المراقبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 10 يوليو 2021, 11:05 صباحا
حسام في هجوم الأهلي طرابلس أمام الاتحاد المصراتي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الأسبوع الثامن عشر للدوري الليبي لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، فعلى ملعب طرابلس، سيجمع اللقاء الاتحاد مع أبوسليم، والمراقب خيري الماقوري.

وعلى ملعب الزاوية، يستضيف الأولمبي فريق الاتحاد المصراتي، والمراقب عبدالفتاح التريكي، وبملعب بنينا، يلتقي نجوم أجدابيا كضيف على التحدي، والمراقب نوري العبره.

وغدًا الأحد، سيكون الموعد مع ست مباريات، ملعب البيضاء سيشهد لقاء شباب الجبل مع الأهلي بنغازي، والمراقب فوزي الدالي، وبملعب الأبيار دارنس يحل ضيفًا على الأنوار، والمراقب فوزي الصافي.

وبملعب بنينا، النصر يستضيف التعاون، والمراقب المبروك الفارسي، وبملعب طرابلس ستقام مباراتان، المباراة الأولى تجمع المدينة مع الخمس، والمراقب لطفي بللو، ويعقبها لقاء الأهلي طرابلس مع الوحدة، والمراقب أسامة الأشهب، وبملعب زليتن سيجمع اللقاء السويحلي مع رفيق، والمراقب عادل الراعي.

وبعد غدٍ الإثنين، ستقام آخر ثلاث مباريات في الجولة الثامنة عشرة، فعلى ملعب بنينا، الهلال يستضيف الصداقة، والمراقب سليمان الجهني، وبملعب طرابلس الشط يلتقي المحلة، والمراقب محمد بشير، وبملعب البيضاء يلتقي الأخضر مع خليج سرت، والمراقب منصور التاورغي.

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