الاتحاد الليبي يؤكد: الدوري الليبي الممتاز مستمر ولن يتوقف

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الجمعة 09 يوليو 2021, 07:17 مساء
عبد الحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، إن الدوري الليبي الممتاز مستمر، ولن يتوقف مهما كانت المصاعب والمشاكل التي تعصف به.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «ليبيا الرياضية»، أن هناك فرقا لم يسمها تريد مصالحها فقط سواء في إحراز البطولة أو فرقا لا تريد الهبوط إلى الدرجة الأولى، وهناك أشخاص لديهم مصالح في إيقاف الدوري، ويقومون بخلق العراقيل.

وأكد أنه يحاول علاج المشاكل بين لجنة المسابقات ولجنة الاستئناف على خلفية إلغاء بعض العقوبات والسجال الحاصل بين اللجنتين، مشيرا إلى أنه من حرصه على الدوري، قد يترأس رئيس لجنة المسابقات لأي ظرف قد يحدث لهذه اللجنة.

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