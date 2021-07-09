مواعيد مباريات الجولة 18 للدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 09 يوليو 2021, 04:11 مساء
مباراة بين الهلال ودارنس في الدوري الليبي الممتاز. (نادي الهلال على فيسبوك)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الأسبوع الثامن عشر للدوري الليبي لكرة القدم.

وتنطلق الجولة السبت بإقامة ثلاث مباريات، فعلى ملعب طرابلس، سيجمع اللقاء الاتحاد مع أبوسليم، بالمراقب خيري الماقوري، وبملعبه الزاوية الأولمبي يستضيف الاتحاد المصراتي بالمراقب عبدالفتاح التريكي، وبملعب بنينا نجوم أجدابيا يحل ضيفا على التحدي، بالمراقب نوري العبره.

والأحد سيكون الموعد مع ست مباريات، ملعب البيضاء سيشهد لقاء شباب الجبل مع الأهلي بنغازي، بالمراقب فوزي الدالي، وبملعب الأبيار دارنس يحل ضيفا على الأنوار، بالمراقب فوزي الصافي.

وبملعب بنينا النصر يستضيف التعاون، بالمراقب المبروك الفارسي، وبملعب طرابلس ستقام مباراتين المباراة الأولى تجمع المدينة مع الخمس، بالمراقب لطفي بللو، ويعقبها لقاء الأهلي طرابلس مع الوحدة بالمراقب أسامة الأشهب، وبملعب زليتن سيجمع اللقاء السويحلي مع رفيق بالمراقب عادل الراعي.

والإثنين المقبل ستقام آخر ثلاث مباريات في الجولة الثامنة عشرة، حيث تقام على ملعب بنينا مباراة بين الهلال والصداقة، بالمراقب سليمان الجهني، وبملعب طرابلس، الشط يلتقى المحلة، بالمراقب محمد بشير، وبملعب البيضاء الأخضر يلتقى خليج سرت بالمراقب منصور التاورغي.

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