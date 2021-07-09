تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز في عيون الوسط الرياضي

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي الليبي، خلال الفترة الحالية، على قاعدة الهبوط في الدوري هذا الموسم (2020 - 2021)، التى أقرها الاتحاد الليبي لكرة القدم، قبل انطلاق المسابقة، وذلك مع اقتراب مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021 من نهايتها.

وتنص المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الاتحاد على أن «تتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها ذهاباً وإياباً، وفي نهاية الدوري يتأهل الفريقان المتحصلان على الترتيبين الأول والثاني من كل مجموعة للدوري الرباعي، ويهبط الفريقان المتحصلان على الترتيب الحادي عشر والثاني عشر من كل مجموعة إلى المسابقة الأدنى مباشرة».

«الوسط» استطلعت آراء عدد من المهتمين بالمجال الرياضي من إعلاميين ومسيرين وحكام سابقين، وأكدوا جميعاً ضرورة احترام اللوائح والقوانين، والابتعاد عن العاطفة والمجاملة، للوصول إلى مسابقة نموذجية يرتقي فيها المستوى الفني، وهذه حصيلة الآراء.

عادل الأوجلي

عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، أكد أنه مع تطبيق آلية الهبوط في موسم كرة القدم الحالي، وحسب ما نصت عليه لائحة البطولة بهبوط صاحبي الترتيبين الأخيرين، الحادي عشر والثاني عشر، في كل مجموعة إلى الدرجة الأدنى، احتراماً للاتفاق والالتزام الصادر عن مجلس الإدارة في هذا الشأن مع التأكيد على محاولة البعض في تغيير القرار بالتعديل، وسوف يتحمل المسؤولية الأخلاقية من يحاول ذلك.

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فتحي الجدي

عضو منظمة المرصد الرياضي، قال: «أنا دائماً مع تطبيق القوانين واللوائح، وعلى الاتحاد العام الابتعاد عن العاطفة والمجاملة واحترام قراراته مهما كانت النتائج».

عبداللطيف السكير

إعلامي رياضي، أكد تطبيق لائحة الهبوط، وذلك من مبدأ التنافس الشريف وتكافؤ الفرص للارتقاء بالمستوى الفني وتقليص أندية الممتاز حتى الوصول إلى رقم مثالي، 18 فريقاً.

القطيوي صالح

حكم سابق، أكد احترام اللوائح وتطبيقها، لتكون هناك رزنامة ثابتة للدوري، وتقليص عدد الفرق والوصول إلى مسابقة مثالية من 14 فريقاً.

محمد قجام

إعلامي رياضي، أكد تطبيق اللائحة لتقليص عدد أندية القسم الممتاز، لتكون للاتحاد العام هيبته وليعود للدوري بريقه ويزداد قوة وإثارة، ويرتفع المستوى الفني للفرق.

عيد إدريس

حكم سابق، أكد أنه مع تطبيق لائحة الهبوط وبشدة، لتقليص عدد فرق الممتاز؛ لأن العدد الحالي لا يتناسب مع عدد السكان، ويؤثر على المستوى الفني للعبة، وللوصول إلى مسابقة مثالية للقسم الممتاز، من 14 فريقاً كحد أقصى.

عياد العشيبي

إعلامي رياضي، أكد أنه مع تطبيق لائحة الهبوط، لزيادة الإثارة والتشويق ولتطوير المستوى الفني، وحتى تنتهي المسابقة في موعدها، ويصل الجميع إلى رقم مثالي في عدد فرق الدوري.

محمد قريميدة

أكد الخبير الرياضي ضرورة تطبيق آلية الصعود والهبوط، وأضاف أن الظفر بالبطولة حافز وقائد لتجنب الهبوط وإثبات للذات.

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عادل أبوسلوم

وأوضح نائب رئيس اتحاد «القدم المصغرة»، عادل أبو سليم، أنه مع تطبيق اللائحة واحترام النظام الأساسي الذي نص على آلية الهبوط والصعود، مضيفاً أن قرار إلغاء الهبوط لا يلغى إلا من خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

عبدالله العجمي

وأكد الإعلامي الرياضي، عبدالله العجمي، تطبيق لائحة الهبوط لتقليص عدد الفرق ولتزداد قوة المنافسة بين الفرق، وتسهم في تكوين منتخب قوي.

أسامة الأشهب

وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أنه يجب تطبيق آلية الهبوط، قائلاً إن هذه فرصة لتقليص عدد فرق الدوري الممتاز، خاصة في عدم إقامة مسابقة الدرجة الأولى.