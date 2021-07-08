«الفزاني» يتصدر المجموعة الثانية لنهائيات ليبيا لكرة المضرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 08 يوليو 2021, 07:40 مساء
منافسات في نهائيات ليبيا لكرة المضرب. (إنترنت)

انطلقت صباح اليوم بمدينة صبراتة نهائيات بطولة ليبيا لكرة المضرب 18 عاما، بمشاركة عشرة لاعبين، تم توزيعهم على مجموعتين.

وضمن المجموعة الأولى جاء اللاعبون محمد العمامي وهاشم الفزاني، وإبراهيم الشلماني، وعبدالنور الوحيدي، وإلياس إسكندر.

وتشكلت المجموعة الثانية من محمود الطيب، ومحمد العبيدي، وأحمد سلطان، وعبدالله الموهوب، وإبراهيم الشتيوي.

وفي أولى المباريات سجلت النتائج التالية:

في المجموعة الأولى الصدارة المؤقتة جاءت للاعب هاشم الفزاني برصيد ست نقاط، لتحقيقه الفوز في مباراتين على الياس إسكندر، بمجموعتين لصفر (6/0، 6/2)، وعلي إبراهيم الشلماني بمجموعتين لصفر أيضا (6/0، 6/1).

كما تفوق في هذه المجموعة عبدالنور الوحيدي على إبراهيم الشلماني بمجموعتين لصفر (6/1، 6/2)، وتفوق محمد العمامي على الياس إسكندر بمجموعتين لصفر (6/0، 6/2).

وفي المجموعة الثانية، جرت ثلاث مباريات انتهت بفوز محمد العبيدي على إبراهيم أشتيوي بمجموعتين لصفر (6/2، 7/5)، وفوز أحمد سلطان على عبدالله الموهوب بمجموعتين لصفر (6/0، 6/1)، وفوز محمود الطيب على إبراهيم أشتيوي بمجموعتين لصفر (6/0، 6/1).

يشار إلى أن كل مجموعة ستتبارى فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي.

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