اتحاد الكرة يؤكد إلى «بوابة الوسط» تطبيق آلية الهبوط لهذا الموسم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 08 يوليو 2021, 08:05 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز. (إنترنت)

كشف النائب الثاني للاتحاد الليبي لكرة القدم، ناجي الكللي، عن أن اتحاد الكرة في اجتماعه بمدينة المرج، أكد تطبيق قراراته السابقة بهبوط أصحاب الترتيب الحادي عشر والثاني عشر في كل مجموعة من الدوري الليبي الممتاز إلى الدرجة الأدنى.

وأضاف «الككلي»، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أنه بخصوص الدوري الرباعي سيكون بنظام المقص، ثاني المجموعة الأولى ينتقل إلى اللعب مع أول المجموعة الثانية، والعكس.

وأشار «الككلي» إلى أن المباراة النهائية ستكون بمدينة سرت.

يشار إلى أن عددا من البنود ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع الذي سيتواصل إلى يوم غد الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهاء المباراة .. تقدم الأخضر على الأهلي بنغازي (2-1) في الوقت القاتل (فيديو)
رياضة محلية
عكس التيار: هل الانتخابات في موعدها.. أم لا تزال بعيدة المنال؟
فيديو
كاركاتير خيري - هدايا الدبيبة!
كاريكاتير
سلامة: الفضل للسراج في طلب تقرير المراجعة المالية لحسابات «المركزي»
ليبيا
رسميا.. سان جيرمان يتعاقد مع راموس حتى 2023
رياضة عالمية
الكبير: «المركزي» سيدرس الملاحظات والتوصيات في تقرير المراجعة الدولية
ليبيا
السفير البريطاني خلال زيارته ترهونة: لندن ملتزمة بالعقوبات على «ميليشيات ...
ليبيا
فرض حالة طوارئ صحية في طوكيو طيلة الأولمبياد
دولى
كأس أوروبا: المنتخب الإنجليزي إلى النهائي للمرة الأولى على حساب الدنمارك
رياضة عالمية
تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
الدبيبة يقرر تخصيص 500 مليون دينار للبلديات من مخصص ميزانية التنمية
ليبيا
ترامب يقرر ملاحقة «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل»
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفة حساء للتخلص من سموم الجسم