اتحاد الكرة يؤكد إلى «بوابة الوسط» تطبيق آلية الهبوط لهذا الموسم

مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز. (إنترنت)

كشف النائب الثاني للاتحاد الليبي لكرة القدم، ناجي الكللي، عن أن اتحاد الكرة في اجتماعه بمدينة المرج، أكد تطبيق قراراته السابقة بهبوط أصحاب الترتيب الحادي عشر والثاني عشر في كل مجموعة من الدوري الليبي الممتاز إلى الدرجة الأدنى.

وأضاف «الككلي»، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أنه بخصوص الدوري الرباعي سيكون بنظام المقص، ثاني المجموعة الأولى ينتقل إلى اللعب مع أول المجموعة الثانية، والعكس.

وأشار «الككلي» إلى أن المباراة النهائية ستكون بمدينة سرت.

يشار إلى أن عددا من البنود ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع الذي سيتواصل إلى يوم غد الجمعة.