«قريش» يؤكد إصدار حكم قضائي بإلغاء عمومية اللجنة الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 08 يوليو 2021, 07:11 مساء
عادل قريش. (إنترنت)

قال عادل قريش، رئيس الاتحاد الليبي للرماية، إن قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة شمال طرابلس أصدر أمرا بشأن إلغاء جلسة الاجتماع غير العادي القادم للجمعية العمومية للجنة للأولمبية الليبية، المزمع عقده الثلاثاء المقبل، الثالث عشر من الشهر الجاري.

وأوضح، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه من رفع الدعوة إلى المحكمة، وهو قرار نافذ، حيث إن الاجتماع المقبل كان سيعقد لاعتماد إسقاط نائب رئيس الأولمبية الليبية محسن السباعي، وعضو مجلس الإدارة عادل قريش.

يذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، قال، في تصريحات تلفزيونية سابقة لقناة ليبيا الوطنية، إنه سيعقد الاجتماع ولن يعتمد قرارات القضاء لأن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أقوى تشريعيا.

رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق. (إنترنت)
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