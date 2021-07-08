شاهد مواجهة الأهلي بنغازي (0 × 0) الأخضر في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر

فريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنغازي، اليوم الخميس، نظيره الأخضر، على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى في الجولة السادسة من مرحلة الإياب بالدوري الممتاز.

وتشهد المباراة منافسةً كبيرةً للغاية بين الفريقيْن، خصوصًا أن الأهلي هو متصدر جدول الترتيب، بينما يحاول الأخضر اللحاق به بصفته وصيف المجموعة الأولى.

يُذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين كانت قد انتهت بفوز الأهلي بهدفٍ دون ردٍّ.

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