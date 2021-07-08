قبل مواجهة الافتتاح أمام نيجيريا اليوم.. تعرف على مجموعة ليبيا الجديدة بكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة. (إنترنت)

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة تعذر وصول بعض الدول لحضور نهائيات كأس أفريقيا للقدم المصغرة.

وأعادت اللجنة المنظمة لنهائيات أفريقيا لكرة القدم المصغرة بنيجيريا، تقسيم الفرق العشرة المشاركة في البطولة إلى مجموعتين.

وأسفر التقسيم الجديد للمجموعات عن الآتي:

المجموعة الأولى: (ليبيا - نيجيريا - السنغال - زامبيا - جيبوتي).

والمجموعة الثانية: (مصر - ساحل العاج - الصومال - غانا - بوركينا فاسو).

وسيخوض المنتخب الوطني مباراة الافتتاح للبطولة بمقابلة منتخب نيجيريا، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت ليبيا.

يذكر أن مدينة أبيدان بنيجيريا تحتضن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للعبة من 7 يوليو إلى 15 من الشهر نفسه، بمشاركة عشرة منتخبات بعد تأكد انسحاب خمسة فرق، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد.

وسبق لليبيا، ونظمت أول نسخة من بطولة أفريقيا للمنتخبات سنة 2018 بالعاصمة طرابلس بمشاركة ثمانية منتخبات، وتوج بلقبها كوت ديفوار.