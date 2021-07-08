ساسي أبوعون يوجه رسالة إلى نجوم الأهلي طرابلس بعد رباعية الاتحاد المصراتي

رئيس مجلس إدارة الأهلي طرابلس ساسي أبوعون. (إنترنت)

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد تحقيقهم الفوز على الاتحاد المصراتي.

وحقق فريق الأهلي طرابلس فوزا كبيرا على نظيره الاتحاد المصراتي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ17 بالدوري الليبي الممتاز.

وقال ساسي أبوعون، في رسالته إلى لاعبي الأهلي طرابلس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وعدتم فأوفيتم شكرا لكم يا رجال.

وفي وقت سابق جدد ساسي أبوعون ثقة إدارته بالمدرب الوطني عماد الدهماني، ليواصل مشواره مع الفريق.

وسجل أهداف الأهلي طرابلس، كل من حسام حسن، والكاميروني جبريل كاك، وأنيس سلتو (هدفين)، فيما سجل هدف الاتحاد المصراتي الوحيد في المباراة اللاعب أحمد القديري.