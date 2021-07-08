رسميا.. تأجيل بطولة كأس العرب للناشئين

كأس العرب. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاما، بشكل مؤقت، بعد توصيات من وزارة الصحة المغربية.

وأشار الاتحاد العربي، عبر بيان رسمي صادر عنه، اليوم الخميس، إلى أن قراره يأتي إثر توصيات وزارة الصحة المغربية بخصوص الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لتفادي أي مخاطر جراء الوباء.

البطولة كان من المقرر إقامتها في دولة المغرب خلال الفترة من 29 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وأُجريت الإثنين الماضي، قرعة النسخة الرابعة من البطولة، وأسفرت عن مواجهة نارية تجمع ليبيا والجزائر في المجموعة الثانية، التي ضمت أيضا منتخبي الإمارات وجيبوتي.

وأسفرت القرعة التي أُجريت في حضور النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأستاذ محمد روراوه، والدكتور رجاءالله السلمي، الأمين العام للاتحاد، عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى ضمت: المغرب - فلسطين - السعودية - الكويت.

المجموعة الثانية ضمت: الجزائر - الإمارات - ليبيا - جيبوتي.

المجموعة الثالثة ضمت: تونس - العراق - موريتانيا - اليمن.

المجموعة الرابعة ضمت: مصر - البحرين - الصومال - لبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في العام 2011 في ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي، ونال منتخب سورية الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية العام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.

في حين، استضافت دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عاما، العام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق، وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.