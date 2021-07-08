لجنة المسابقات تهدد بالاستقالة وإيقاف الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 08 يوليو 2021, 01:22 مساء
الاتحاد الليبي لكرة القدم. (إنترنت)

أصدرت اللجنة العامة لتنظيم المسابقات، أمس، بيانًا طلبت فيه المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، بإلغاء جميع قرارات لجنة الاستئناف لعدم استنادها على مواد قانونية واضحة.

وأضافت لجنة المسابقات في بيانها، أنها «ستلتزم بمسؤولياتها الإدارية لتكملة مباريات الأسبوع السادس لمرحلة الإياب، كالتزام أبدى تجاه الأندية».

وفي حالة عدم إلغاء قرارات لجنة الاستئناف غير القانونية بعد انتهاء مباريات الأسبوع السادس إيابًا، سوف تضطر لجنة المسابقات لعدم استكمال باقي أسابيع مباريات المسابقة، وتعتبر نفسها مستقيلة تلقائيًا.

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