10 لاعبين في نهائيات ليبيا لكرة المضرب 18 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 08 يوليو 2021, 01:00 مساء
منافسات ليبية في كرة المضرب. (إنترنت)

تنطلق، اليوم، بمدينة صبراتة نهائيات بطولة ليبيا لكرة المضرب 18 عامًا، وبمشاركة 10 لاعبين من المنطقتين الغربية والشرقية.

وعُقد الاجتماع الفنى للبطولة وتم توزيع المشاركين إلى مجموعتين؛ ضمن المجموعة الأولى اللاعبون محمد العمامي وهاشم الفزاني، وإبراهيم الشلماني، وعبدالنور الوحيدي، والياس إسكندر.

وتشكلت المجموعة الثانية من محمود الطيب ومحمد العبيدي وأحمد سلطان وعبدالله الموهوب وإبراهيم الشتيوي. 

وستتبارى كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور الرباعي.

يشار إلى أن الاتحاد العام كلّف كمال الغول، مديرًا للبطولة، وعصام أبوغرارة، حكمًا عامًا، وعبدالحكيم الجطيلي للجنة المشرفة.

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