تعرف على نتائج اليوم الأربعاء من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 07 يوليو 2021, 09:46 مساء
فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

أسفرت مباريات اليوم عن فوز «الأهلي طرابلس» على «الاتحاد المصراتي»، بأربعة أهداف مقابل هدف، و«الاتحاد» على الوحدة، والتعادل السلبي بين «شباب الجبل» و«التحدي».

كما تعادل «التعاون» و«نجوم أجدابيا»، وفاز«الأولمبي» على المدينة، في الجولة السادسة (السابعة عشرة) من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

في ملعب طرابلس، انتهت مباراة «الوحدة» و«الاتحاد» بفوز «الاتحاد» بهدف دون مقابل، جاء من علامة الجزاء تقدم لها محمد زعبية، وسجل منها هدف المباراة الوحيد.

بهذه النتيجة رفع «الاتحاد» صيده إلى النقطة 43، بينما بقي فريق «الوحدة» بنفس رصيده السابق 15 نقطة.

وفي ملعب مصراتة حقق فريق «الأهلي طرابلس»، فوزًا كبيرًا على مضيفه فريق «الاتحاد المصراتي» بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

وانتهت مباراة «النصر» وفريق «الأنوار»، بفوز الأول بنتيجة هدفين نظيفين، سجلهما محمد جمعة وخطاب النجار، في المباراة التي أُقيمت على ملعب بنينا.

بهذه النتيجة رفع «النصر» رصيده إلى النقطة 39، بينما بقي «الأنوار» بنفس رصيده السابق 8 نقاط.

وفي ملعب شيخ الشهداء انتهت مباراة «التحدي» و«شباب الجبل» بالتعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح «التحدي» 19 نقطة، و«شباب الجبل» 16 نقطة.

وعلى ملعب الزاوية يواصل فريق «الأولمبي» انتصاراته، بعدما فاز على ضيفه «المدينة»، بنتيجة هدف دون مقابل، سجله مؤيد القمودي.

بهذه النتيجة عزز «الأولمبي» رصيده وأصبح 26 نقطة، في الترتيب الرابع في المجموعة الثانية، أما فريق «المدينة» فبقى بنفس رصيده السابق 18 نقطة. 

وبملعب أجدابيا انتهت مباراة ديربي أجدابيا بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، سجل لـ«نجوم أجدابيا» أحمد بودي في الدقيقة 58، والهدف الثاني كان للاعب العبيدي في الدقيقة 89، أما هدف «التعاون» الأول فكان بنيران صديقة، حيث سجل مدافع «النجوم» حسن رجب بطريق الخط في مرماه، والهدف الثاني للتعاون سجله لاعبه سعد البرادح في الدقيقة 68.

بهذه النتيجة يضيف كل فريق نقطة في رصيده، حيث أصبح رصيد التعاون» 11 نقطة ونجوم أجدابيا 10 نقاط.

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