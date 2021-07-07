6 مباريات جديدة في الأسبوع الـ17 من الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء

مباراة الاتحاد المصراتي والشط في الدوري. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

يتجدّد الموعد، اليوم الأربعاء، مع ست مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم في الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز، فعلى ملعب الزاوية الأولمبي رابع المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة يستضيف المدينة ثامن المجموعة بـ18 نقطة والمراقب مصطفي مؤمن.

وعلى ملعب مصراتة، الأهلي طرابلس ثاني المجموعة الثانية برصيد 34 نقطة يحل ضيفًا على الاتحاد المصراتي ثالث المجموعة بـ27 نقطة والمراقب عبدالله أبوعصارة.

وعلى ملعب طرابلس، الوحدة عاشر المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة يلتقي الاتحاد المتصدر برصيد 40 نقطة والمراقب كمال نوير.

وعلى ملعب أجدابيا، يقام ديربي المدينة ويجمع التعاون ونجوم أجدابيا وكلاهما بتسع نقاط بعد سحب نقطة من التعاون بناء على قرار لجنة الاستئناف التى اعتمدت نتيجة مباراته أمام الأخضر والمنتهية بالتعادل 2/ 2 لصالح الأخضر ليفوز 2/ 0 والمراقب عمر جمعة.

وبملعب البيضاء، سيجمع اللقاء التحدي سادس المجموعة الأولى برصيد 18 نقطة وشباب الجبل ثامن المجموعة بـ 15 نقطة والمراقب مصطفى الزوري.



وبملعب بنينا ببنغازي، يلتقي النصر رابع المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة مع الأنوار آخر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط والمراقب فرج الجلالي.

وغدًا الخميس 8 يوليو، ستقام آخر خمس مباريات في الجولة الـ17، فعلى ملعب الخمس السويحلي يحل ضيفًا على الخمس والمراقب فوزي الشحومي.

وبملعب زوارة، سيجمع اللقاء رفيق والشط والمراقب عادل سويسي، وبملعب بنينا الأهلي بنغازي يستضيف الأخضر والمراقب محمد حيدر، وبملعب سرت الصداقة يحل ضيفًا على خليج سرت والمراقب مسعود الغواري، وبملعب درنة الهلال يحل ضيفًا على دارنس والمراقب آدم أبوحليقة.