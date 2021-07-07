منتخب ليبيا يستعد للجزائر في أفريقية القدم المصغرة بنيجيريا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 07 يوليو 2021, 02:49 مساء
تدريبات منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة. (إنترنت)

أكد رئيس وفد ليبيا المشارك في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة بنيجيريا عادل بوسلوم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن المنتخب الليبي أجرى، أمس الثلاثاء، أول حصة تدريبية له بنيجيريا تحت إشراف المدرب ربيع العربي ومساعده طارق استعدادًا لملاقاة الجزائر بعد غدٍ، الجمعة بمعنويات عالية.

وفي بقية مباريات الدور الأول يلتقي المنتخب الليبي، السبت مع الغابون، والإثنين يواجه زامبيا.

يشار إلى أن البطولة ستقام بمشاركة 14 فريقًا بعد اعتذار تونس وجنوب أفريقيا عن الحضور بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

المجموعة 1
ضمت منتخبات نيجيريا والسنغال والمغرب وجيبوتي.

المجموعة 2
اصبحت فريقين فقط بوركينا فاسو وبنين بعد تأكد غياب تونس وجنوب أفريقيا.

المجموعة 3
ساحل العاج ومصر والصومال وغانا.

المجموعة 4
ليبيا وزامبيا والغابون والجزائر.

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