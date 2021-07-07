الاستئناف تقر بفوز الأخضر على التعاون (0/2) والأسود يهاجم القرار

فريق الأخضر. (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن لجنة الاستئناف بالاتحاد الليبي لكرة القدم قرارها رقم 10، والذي تم فيه قبول الطعن المقدّم من نادى الأخضر بخصوص قرار لجنة المسابقات رقم 28 بشأن اعتماد نتيجة مباريات مرحلة الإياب شكلًا وفي الموضوع.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لهدفين قبل أن تُغيِّر لجنة الاستئناف النتيجة وتقر بفوز الأخضر بهدفين دون مقابل على التعاون وبهذا القرار صار الأخضر وصيفًا للمجموعة الأولى برصيد 39 نقطة.

وكان مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الأسود قد أبدى استياءه من قرارات لجنة الاستئناف، وقال عبر مداخلة له فى برنامج «الرأي والرأي» براديو ليبيا الرياضية: «إن قراراتها مخالفة للواقع، ولا تستند على اللوائح، ومن بينها تخفيض العقوبات الصادرة عن لجنة المسابقات على عدد من الرياضيين والمرافقين وأيضًا على الملاعب التي شهدت أعمال شغب».