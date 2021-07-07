اتحاد السلة ببنغازي يتوج أبطال الفئات السنية

جانب من منافسات السلة الليبية. (أرشيفية : الإنترنت)

أقام الاتحاد الفرعي لكرة السلة ببنغازي احتفالية في ختام نشاطه لهذا الموسم كرّم فيها الحكام والأندية المتفوقة والجهات المتعاونة في إنجاح المسابقات، كما تم تتويج الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى فى جميع الفئات السنية، والتي كانت على النحو التالى:

الأهلي بنغازي بطل 14 عامًا

تُوج الأهلي بنغازي بكأس بطولة تحت 14 عامًا وجاء المروج ثانيًا والنصر ثالثًا.

خالد بن الوليد بطل 16عامًا

تُوج نادي خالد بن الوليد بكأس تحت 16 عامًا وجاء النصر ثانيًا والمروج ثالثًا.



النصر بطل 18 عامًا

تُوج النصر بكأس بطولة 18 عامًا وجاء المروج في الترتيب الثاني والأخضر ثالثًا.