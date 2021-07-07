المعداني يقدم أحدث كلمات بحق الهاشمي البهلول في محنة مرضه

إبراهيم المعداني. (أرشيفية : الإنترنت)

أشاد نجم الكرة الليبية السابق ولاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطنى لكرة القدم إبراهيم المعداني، بالهاشمي البهلول أحد رموز الكرة الليبية.

وقال المعداني، في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، إن الهاشمي رمز كروي وأب ثانٍ له وأب روحي للنادي الأهلي طرابلس وقدم الكثير للكرة الليبية والنادي الأهلي.

يأتي هذا المنشور كلمة وفاء للهاشمي الذي يمر بظروف صحية صعبة منذ خمس سنوات.

يذكر أن إبراهيم المعداني كان أحد نجوم الأهلي الكبار في ملحمة الأهلي طرابلس العام 1984 عندما وصل الأهلي لنهائي كأس الكئوس الأفريقية.

كان الهاشمي البهلول مدرب ذلك الفريق المميز وبعدها بعام كان الإثنين معًا في المنتخب الوطني لكرة القدم الذي وصل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 1986.