تعرف على موعد ديربي طرابلس بين الأهلي والاتحاد في الدوري

مباراة سابقة للأهلي طرابلس. (إنترنت)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد مبارة ديربي العاصمة طرابلس، بين الاتحاد أمام نظيره الأهلي طرابلس.

وتقام مباراة القمة، يوم الجمعة 16 يوليو الجاري، على ملعب طرابلس الدولي في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت ليبيا، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز.

يذكر أن لقاء الذهاب، والذي أقيم في شهر رمضان المبارك، بين قطبي العاصمة انتهى بالتعادل السلبي على ملعب طرابلس الدولي. ويسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهيره.

وعقب انتهاء الأسبوع الخامس من مرحلة الذهاب؛ يتصدر فريق الاتحاد المجموعة الثانية، برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الأهلي طرابلس في المركز الثاني، برصيد 34 نقطة.