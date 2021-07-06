حرمان «السويحلي» من اللعب على أرضه لمدة عام.. وتخفيف عقوبة «أربيش»

فريق السويحلي. (إنترنت)

عاقبت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، فريق السويحلي، بالحرمان من اللعب على ملعبه لمدة سنة ميلادية كاملة، وعقوبة مالية قدرها 10000 دينار.

وجاءت العقوبة بسبب أحداث الشغب التي حدثت في نهاية مباراتهم مع فريق الأولمبي، التي جرت في الجولة الخامسة، والتي أقيمت بملعب المدينة الرياضية بمصراتة.

من جهة أخرى خففت لجنة العقوبات عقوبة مدرب المدينة المدرب عبدالحفيظ اربيش من أربع مباريات إلى مبارتين، كما خففت العقوبة المالية إلى 500 دينار.

في المقابل قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الليبي لكرة القدم قبول الطعن المقدم من الصداقة ورفيق بشأن حرمانهما من اللعب على أرضية ميدانيهما لمدة سنة ميلادية كاملة، حيث تم قبول الطعن شكلا ومعاقبة أندية الصداقة ورفيق بغرامة مالية ألفي دينار ليبي، ونقل مباراتهما المقبلة خارج ملعبيهما.

يذكر أن لجنة المسابقات كانت قد وقعت عقوبة كبيرة على الصداقة ورفيق بحرمانهما من اللعب على أرضيهما لمدة سنة ميلادية كاملة مع غرامة مالية عشرة آلاف دينار ليبي.

وفي السياق ذاته، لم تكن هناك عقوبات كبيرة بحق اللاعبين والمرافقين، حيث تمت معاقبة اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات حمراء أثناء الجولة بالغياب عن اللعب مع فرقهم لمباراة واحدة فقط.