نتائج مميزة في مسابقات الدراجات بطرابلس

مسابقات الدراجات بطرابلس. (إنترنت)

صدر عن الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس القرار رقم 5 لسنة 2021 بشأن اعتماد النتائج النهائية لمسابقات بطولة طرابلس، وجاءت على النحو التالي:

أبوعبدالله بطلًا للأشبال

توج دراج نادي «الاتحاد المصراتي»، أبوعبد الله، ببطولة فردي فئة الأشبال، وجاء ثانيًا دراج «السويحلي» محمد إسماعيل، وثالث الترتيب الدراج علي عبدالله من «الاتحاد المصراتي».

وعلى مستوى الفرق، جاء «الأهلي طرابلس» أولًا، و«الاتحاد المصراتي» ثانيًا.

بدرالدين عمران بطلًا للأواسط

توج بأول الترتيب دراج «الأهلي طرابلس» بدرالدين عمران، وجاء ثانيًا الدراج الحر سند سمير، وثالثًا دراج «الشرطة»، معتز بالله أبو بكر.



اليتيم بطلًا للكبار

توج دراج «الأهلي طرابلس» اليتيم بأول الترتيب في فئة الكبار، وجاء ثانيًا طارق لبيب من «الاتحاد»، وثالثًا عبدالسلام أبوظهير من «الأهلي طرابلس».



وعلى مستوى الفرق جاء «الأهلي طرابلس» أول الترتيب و«الاتحاد ثانيًا».

مسابقات الدراجات بطرابلس. (إنترنت)