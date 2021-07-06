استطلاع «بوابة الوسط» حول تطبيق لائحة الهبوط بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 12:02 صباحا

اقتربت مرحلة الإياب للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021 من نهايتها، وسط أنباء حول فكرة إلغاء قاعدة الهبوط في الدوري هذا الموسم، والتى أقرها قبل انطلاق المسابقة، والمادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الاتحاد ينص على أن «تتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها ذهابا وايابا، وفي نهاية الدوري يتأهل الفريقان المتحصلان على الترتيب الأول والثاني من كل مجموعة للدوري الرباعي، ويهبط الفريقان المتحصلان على الترتيب الحادى عشر والثانى عشر من كل مجموعة إلى المسابقة الأدنى مباشرة».

«بوابة الوسط» استطلعت آراء عدد من المهتمين بالمجال الرياضي من إعلاميين ومسيرين وحكام سابقين، وأكدوا جميعا ضرورة احترام اللوائح والقوانين، والابتعاد عن العاطفة والمجاملة، للوصول إلى مسابقة نموذجية يرتقى فيها المستوى الفني وهذه حصيلة الآراء.

محمد قريميدة
أكد الخبير الرياضي على ضرورة تطبيق آلية الصعود والهبوط وأضاف أن الظفر بالبطولة حافز وقائد للهبوط وإثبات للذات.

عادل أبوسلوم
وأوضح نائب رئيس اتحاد القدم المصغرة، عادل أبو سليم، أنه مع تطبيق اللائحة واحترام النظام الأساسي الذي نص على آلية الهبوط والصعود، مضيفا أن قرار إلغاء الهبوط لا يلغى إلا من خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الليبي لكرة القدم.

عبدالله العجمي
وأكد الإعلامي الرياضي، عبدالله العجمي، على تطبيق لائحة الهبوط لتقليص عدد الفرق ولتزداد قوة المنافسة بين الفرق، وتساهم في تكوين منتخب قوي.

أسامة الأشهب
وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أنه يجب تطبيق آلية الهبوط، قائلًا أن هذه فرصة لتقليص عدد فرق الدوري الممتاز، وخاصة في عدم إقامة مسابقة الدرجة الأولى.

محمد عبدالله
فيما ذكر الحكم الدولي السابق، محمد عبدالله أنه مع تطبيق لائحة الهبوط واحترام اللوائح وتطبيقها على  كل الفرق، بغض النظر عن الأسماء الهابطة، حتى نصل إلى عدد 16 فريقا خلال موسمين بإذن الله ويرتقي المستوى الفني للدوري وتعود بالفائدة على المنتخب الوطني.

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