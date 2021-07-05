المحلة وأبوسليم يفتتحان الجولة الـ17 بالدوري الليبي لكرة القدم

لقاء سابق بين فريق رفيق والمحلة في الدوري. (صفحة رفيق على فيسبوك)

تنطلق الثلاثاء 6 يوليو بملعب طرابلس، الجولة الـ17 للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم بمباراة المحلة وأبوسليم، بالمراقب إبراهيم التميمي.

والأربعاء سيتجدد الموعد مع ست مباريات بملعب الزاوية، حيث يستضيف الأولمبي نظيره المدينة، بالمراقب مصطفى مؤمن، وبملعب مصراتة يحل الأهلي طرابلس ضيفاً على الاتحاد المصراتي، بالمراقب عبدالله أبوعصارة.

وفي ملعب طرابلس يلتقي الوحدة والاتحاد بالمراقب كمال نوير، وبملعب أجدابيا، يقام ديربي المدينة بين التعاون ونجوم أجدابيا، بالمراقب عمر جمعة، وبملعب البيضاء سيجمع اللقاء التحدي وشباب الجبل، بالمراقب مصطفى الزوري، وبملعب بنينا يلتقي النصر والأنوار بالمراقب فرج الجلالي.

والخميس 8 يوليو ستقام خمس مباريات بملعب الخمس، حيث يحل السويحلي ضيفًا على الخمس بالمراقب فوزي الشحومي، وبملعب زوارة سيجمع اللقاء رفيق والشط بالمراقب عادل سويسي، وبملعب بنينا يستضيف الأهلي بنغازي فريق الأخضر بالمراقب محمد حيدر، وبملعب سرت يحل الصداقة ضيفًا على خليج سرت بالمراقب مسعود الغواري، وبملعب درنة يحل الهلال ضيفًا على دارنس بالمراقب آدم أبوحليقة.