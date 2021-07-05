المنتخب الليبي يصطدم بالجزائر في كأس العرب للناشئين

المنتخب الليبي يصطدم بالجزائر في كأس العرب للناشئين. (إنترنت)

أُجريت اليوم الإثنين، قرعة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا، وأسفرت عن مواجهة نارية تجمع ليبيا والجزائر في المجموعة الثانية، التي ضمت أيضًا منتخبي الإمارات وجيبوتي.

وسحبت اليوم الإثنين قرعة البطولة في العاصمة المصرية، القاهرة، المقرر إقامتها في المغرب 29 يوليو الجاري وحتى 15 من أغسطس المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.

وأسفرت القرعة التي أُجريت في حضور النائب الشرفي لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأستاذ محمد روراوه، والدكتور رجاءالله السلمي، الأمين العام للاتحاد، عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى ضمت: المغرب - فلسطين - السعودية - الكويت.

المجموعة الثانية ضمت: الجزائر - الإمارات - ليبيا - جيبوتي.

المجموعة الثالثة ضمت: تونس - العراق - موريتانيا - اليمن.

المجموعة الرابعة ضمت: مصر - البحرين - الصومال - لبنان.

وتعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 سنة، إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، إذ بدأت بالنسخة الأولى في العام 2011 في ضيافة المملكة العربية السعودية، وفاز بلقبها المنتخب السعودي، ونال منتخب سورية الوصافة، ثم أقيمت النسخة الثانية العام 2012 في الجمهورية التونسية، وحقق لقبها منتخب تونس وجاء في الوصافة المنتخب العراقي.

في حين، استضافت دولة قطر النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا، العام 2014، وحقق لقبها منتخب العراق وجاء المنتخب السعودي في الوصافة.

قرعة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين تحت 17 عاماً (تويتر)