مدرب الأهلي بنغازي يقدم كشف حساب بعد الرحيل و8 شهور عملا ويبرئ الإدارة من الأزمات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 02:16 مساء
الصربي ديجان أرسوف. (صورة مثبتة من الفيديو)

حرص المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي الصربي ديجان أرسوف،  على تقديم كلمة لجماهير ناديه، عقب تقديم استقالته من منصبه، اليوم الإثنين، عبر فيديو قصير نُشر على صفحة الأهلي بنغازي الرسمية على «فيسبوك».

وفنّد أرسوف أسباب رحيله المفاجئة، بأنها جاءت بسبب ظروف مرض أحد أفراد عائلته، وسبق وطلب الرحيل عقب مباراة وفاق سطيف الجزائري في «الكونفدرالية»، لكن رئيس النادي تمسك به، قائلًا «الأمر الآن، لم يعد يحتمل التأخير ولا بد من العودة إلى بلدي».

وأضاف: «سعدت بالعمل طوال الأشهر الثماني الماضية، وسعيد أكثر بمجموعة اللاعبين الذين تطوروا مع أداء المباريات، وسأتابعهم وهم يتوجون قريبًا بلقب الدوري، فأنا واثق من ذلك».

وبرّأ أرسوف إدارة النادي من أي أزمات قائلًا: «ليس لي مشاكل مع الإدارة، أو مع المدير الرياضي، الأمور كلها كانت ولاتزال على ما يرام، وسأتابع الأهلي بنغازي دائمًا بقلبي».

ويحتل الأهلي بنغازي حاليًا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة جمعها من 16 مباراة، عبر 14 فوزًا وتعادلين دون أي هزيمة.

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