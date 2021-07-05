بالصور: محمد سلطان يتوج بكأس وذهبية الغربية لرواد التنس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 05 يوليو 2021, 12:37 مساء
مراسم تتويج بطولة الغربية لرواد التنس. (إنترنت)

أُسدل الستار أمس، الأحد، على بطولة روّاد التنس بالمنطقة الغربية، تحت إشراف وتنظيم الرابطة الليبية لرواد التنس الأرضي بالتعاون مع اتحاد التنس بطرابلس، وبمشاركة  44 لاعبًا من مدن طرابلس ومصراتة وزليتن والزنتان والزاوية وصبراتة.

وتواصلت البطولة لخمسة أيام، وجاءت النتائج النهائية، لتشهد تتويج محمد سلطان من مدينة صبراتة بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال الميدالية الفضية اللاعب  عزيز الذويب من مصراتة أيضًا، وجاء ثالثًا اللاعب  يحيى اليوسيفي من طرابلس، ورابعًا اللاعب عبدالمجيد الحلو من طرابلس.
 
وفي ختام البطولة أُقيم حفل بحضور رئيس رابطة ليبيا لرواد التنس الهادي الرياني والأمين العام للاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا طارق حشاد، تم فيه منح كأس البطولة وشهادة تقدير للاعب محمد سلطان والميدالية الفضية اللاعب عبدالعزيز الذويب، كما منحت شهادات تقدير لكل من ساهم فى إنجاح البطولة.

مراسم تتويج بطولة الغربية لرواد التنس. (إنترنت)
مراسم تتويج بطولة الغربية لرواد التنس. (إنترنت)
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