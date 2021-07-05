قصي الشريف يتوج بكأس وذهبية ليبيا للسنوكر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 05 يوليو 2021, 12:17 مساء
تتويج قصي الشريف. (إنترنت)

اختُتمت بنادي الهلال ببنغازي بطولة ليبيا للسنوكر، والتي شهدت مشاركة 48 لاعبًا من مختلف مناطق ليبيا، وفي ختام البطولة وبحضور رئيس اللجنة الفرعية للعبة البلياردو والسنوكر ببنغازي حاتم جبريل أقيم حفل تتويج اللاعبين المتفوقين.

تم تتويج اللاعب قصي الشريف بكأس البطولة والميدالية الذهبية ومبلغ 3000 ثلاثة آلاف دينار، ونال اللاعب مصطفى الدالي الميدالية الفضية ومبلغ 1500 ألف وخمسمائة دينار، وتوج عبد الرحمن الحداد بالميدالية البرونزية ومبلغ 750 سبعمئة وخمسين دينارًا، ورابع الترتيب مؤيد البكباك وتحصّل على مبلغ 350 ثلاثمئة وخمسين دينارًا.

جانب من منافسات سنوكر. (إنترنت)
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