الأهلي طرابلس يحسم ديربي العاصمة وشباب الجبل يمطر النجوم برباعية والوحدة يحقق فوزا ثمينا

حسام حسن في مباراة الأهلي طرابلس والمدينة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

جرت أمس السبت أربع مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الليبي الممتاز، وكانت نتائج المباريات على النحو التالي، في ملعب 10 يونيو بإجدابيا عاد فريق شباب الجبل بفوز كبير على صاحب الأرض نجوم أجدابيا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الأمين سيلا هدف وأحمد البوسعيدي هدفين وأنس الورفلي هدف وقد اضاع فريق النجوم ركلة جزاء في الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع فريق شباب الجبل رصيده إلى 15 نقطة بينما بقي فريق نجوم أجدابيا بنفس رصيده السابق 9 نقاط في المركز قبل الأخير في المجموعة الاولى.

في ملعب مصراتة اقيمت مباراة السويحلي والأولمبي وتوقفت في الدقيقة 89 بعد أن سجل فريق الأولمبي هدف في مرمي السويحلي ودخول الجماهير إلى أرضية الملعب، وسجل هدف الأولمبي طارق بشاره.

واذا ما حسبت النتيجة بفوز الأولمبي في هذه المباراة فان الأولمبي يصبح رصيده 23 نقطة ويزاحم على المراكز الأولى في المجموعة الثانية أما السويحلي يبقي بنفس رصيده السابق 19 نقطة.

في ملعب طرابلس الذي شهد مباراتين الأولى الوحدة والاتحاد المصراتي والثانية ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والمدينة.

ففي المباراة الأولى استطاع فريق الوحدة الفوز على فريق الاتحاد المصراتي بهدف نظيف رغم المحاولات العديد لمهاجمي فريق الاتحاد المصراتي والفرص الضائعة وسجل هدف الوحدة اللاعب أيمن الزين.

بهذه النتيجة رفع فريق الوحدة رصيده من النقاط إلى 15نقطة بينما بقي فريق الاتحاد المصراتي بنفس رصيده السابق 27 نقطة.

وفي المباراة الثانية ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والمدينة استطاع فريق الأهلي طرابلس حسم مباراة الديربي بهدف حسام حسن برأسية الهدف الوحيد في المباراة في مباراة مثيرة وذات مستوى من كلا الفريقين.



بهذه النتيجة رفع الأهلي طرابلس رصيده من النقاط ووصل إلى النقطة 34 في الترتيب الثاني وبفارق 6 نقاط على صاحب الترتيب الأول في المجموعة الثانية فريق الاتحاد أما فريق المدينة فبقي بنفس رصيده السابق 18 نقطة.

نجوم الأهلي طرابلس بعد مباراة المدينة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)