صبراتة تستضيف نهائيات ليبيا لكرة المضرب

جانب من منافسات التنس. (أرشيفية : الإنترنت)

أكد حكم عام بطولة ليبيا لكرة المضرب عاصم أبوغرارة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أنه جارٍ التجهيز لتنظيم بطولة ليبيا لكرة المضرب تحت 18 عاما، والتي ستقام على ملاعب مدينة صبراتة بداية من الثامن من يوليو الجارى.

يشارك في البطولة 12 لاعبا من المنطقتين الغربية والشرقية، وهم: محمد صلاح العمامي ومحمد امراجع العبيدي وعبدالله المبروك الموهوب وعبدالقادر محمد العبار وعبدالرحمن اعتيقة ومحمود الطيب وهاشم الفزانى وأحمد سلطان وعبدالنور الوحيدى وإبراهيم الشتيوى وسامى مراد وإلياس إسكندر.



وكلف الاتحاد العام دكتور كمال الغول مديرا للبطولة وعصام أبوغرارة حكما عاما وعبدالحكيم الجطيلى للجنة المشرفة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن اللاعبين المشاركين سيتم توزيعهم على مجموعتين، وتتنافس فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثانٍ كل مجموعة للدور الرباعي.