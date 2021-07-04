الهلال يعبر النصر بهدف أنس المصراتي في الدوري الليبي الممتاز

مباراة الهلال والنصر. (صورة مثبتة من الفيديو)

انتهت مباراة الهلال والنصر ضمن الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وفاز الهلال بهدف في بداية الشوط الثاني عن طريق أنس المصراتي من متابعة عرضية.

اقيم اللقاء على ملعب بنينا، وكان المراقب فيصل بادي، وعلى ملعب درنه التقى دارنس مع خليج سرت والمراقب توفيق الضاوي، وعلى ملعب طرابلس الشط مع الخمس والمراقب أشرف البلسوس.

سبق وفاز الاتحاد على المحلة بهدفين دون مقابل، وأبوسليم على رفيق (3-2) والأخضر على التحدي بهدف، والتعاون تعادل مع الأنوار (2-2).

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