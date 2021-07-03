الترتيب العام الموقت للدوري الليبي لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 03 يوليو 2021, 04:46 مساء
فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد. (فيسبوك)

تتواصل، اليوم السبت، منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة اليد من جديد في يومها الخامس من بطولة ليبيا لكرة اليد، التي تقام منافساتها بقاعتي مصراتة ونادي السويحلي بعد راحة أمس الجمعة.

ويلتقي بصالة نادي السويحلي، المشعل مع الجيل الصاعد والكفاح مع الجزيرة، كما يلتقي بصالة مصراتة للألعاب الرياضية، الأخضر مع النجمة والأهلي طرابلس مع المروج، وكانت النتائج المسجلة قبل جولة اليوم على النحو التالي:

المجموعة الأولى
الهلال لعب أربع مباريات له 12 نقطة، الأهلي بنغازي لعب أربع مباريات له عشر نقاط، اتحاد الشرطة لعب ثلاث مباريات له تسع نقاط، الاتحاد لعب ثلاث مباريات له تسع نقاط، بنغازي الجديدة لعب ثلاث مباريات له سبع نقاط، الصباح لعب ثلاث مباريات له خمس نقاط، الأنوار لعب أربع مباريات له أربع نقاط، قاريونس لعب أربع مباريات له أربع نقاط، نجوم المرج له أربع نقاط.

المجموعة الثانية
الأهلي طرابلس لعب أربع مباريات له 12 نقطة، الجزيرة لعب أربع مباريات له 12 نقطة، المروج لعب ثلاث مباريات له تسع نقاط، النصر لعب أربع مباريات له ثماني نقاط، المشعل لعب ثلاث مباريات له ست نقاط، النجمة لعب أربع مباريات له خمس نقاط، الكفاح لعب ثلاث مباريات له خمس نقاط، الجيل الصاعد لعب أربع مباريات له أربع نقاط، الأخضر لعب ثلاث مباريات له ثلاث نقاط.

منافسات كرة اليد. (فيسبوك)
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