علي جرناز يوثق مسيرة كرة السلة الليبية فى 80 عاما

علي جرناز. (فيسبوك)

ازدادت المكتبة الرياضية الليبية بكتاب جديد للمؤلف الأستاذ علي جرناز، تحت عنوان مسيرة كرة السله الليبية (1938/ 2017)، والكتاب في 480 صفحة ومزدان بالصور ويوثق مسيرة كرة السلة الليبية في 80 عاما.

ويقول المؤلف علي جرناز فى مقدمة كتابه: «حاولت أن أجمع في هذا الكتاب أكبر قدر ممكن من المعلومات عن تاريخ كرة السلة الليبية، في 80 عاما وزودته بالصور التي تغنى في بعض الأحيان عن التعليق، وفي الكتاب كل ما يهم تاريخ لعبة كرة السلة الليبية، بداياتها، وبطولاتها، ونتائجها، ومشاركاتها الدولية على مستوى المنتخب الأول ومنتخبات الشباب والجامعات والمدارس ومنتخبات الشرطة ومنتخبات الجيش».

يذكر أن الكتاب تضمن العديد من الأبواب، من بينها: تاريخ لعبة كرة السلة ودخول كرة السلة إلى ليبيا والإدارات المتعاقبة على الاتحاد الليبي لكرة السلة والمسابقات المحلية بطولات ما قبل الدوري وبطولات الدوري الليبي ومسابقة الكأس وبطولات الناشئين والمنتخب الوطني ومنتخب الشباب ومشاركات المنتخبات الجامعية والمدرسية والمنتخب العسكري ومنتخب الشرطة ومشاركات الأندية الليبية في البطولات العربية والأفريقية.

غلاف كتاب علي جرناز. (فيسبوك)