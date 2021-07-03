زناتة يحرز ميداليات في بطولة البوكسينغ بتونس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 03 يوليو 2021, 03:50 مساء
منافسات بطولة البوكسينغ. (إنترنت)

أكد الأمين العام للبوكسينغ الليبي حسين الفروج في تصريح إلى «بوابة الوسط»، على مشاركة نادى زناتة من ليبيا في بطولة بتونس بعدد 28 رياضيا في مختلف الأوزان.

وأضاف الفروج: «سجّل نادى زناتة نتائج طيبة في البطولة من بينها لاعبان بحزام البطولة الاحترافي وهما سليم مصطفى النويجي وسراج الدين زميت. كما توج بالميدالية الفضية اللاعبون محمد الفورتى وعبدالمالك اشلاوح وهدية الصيد وتحصّل أربعة لاعبين من زناتة على الحزام النصف احترافى الأول وهم عبدالمجيد قنبور وأنس المختار الأدهم وعلى رفعت العلوانى وعبدالمالك أحمد شلاوح».

يشار إلى أنه فى نهاية البطولة أقيم مؤتمر صحافي اعتذر فيه رئيسا اللجنة المنظمة للبطولة ولجنة التحكيم عن ما حصل من إشكاليات وتحيُّز التحكيم للجانب التونسي.

ومن جانبه، أوضح حسين الفروج فى المؤتمر الصحافي أن العلاقة التي تربط الشعبين أكبر من يتم اختزالها في بطولة وأن ما حصل هو سحابة صيف عابرة وشكر الأمين العام السيد مراد رئيس اللجنة المنظمة على تفهمه للجانب الليبي وإنصافه في النزالات الأربعة مصدر المشكلة.

منافسات بطولة البوكسينغ. (إنترنت)
منافسات بطولة البوكسينغ. (إنترنت)
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