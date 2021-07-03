أحمد موحان بطل مضرب الجامعات الغربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 03 يوليو 2021, 03:44 مساء
بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب. (تصوير- امحمد اللموشي)

توج، أمس الجمعة، اللاعب أحمد موحان من كلية الهندسة طرابلس بكأس وذهبية بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب بعد فوزه فى المباراة النهائية على اللاعب محمد سلطان من جامعة صبراتة بنتيجة مجموعتين لصفر (6/1، 6/1).

أدار المباراة الحكم مالك البوسيفي وسبقتها مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، وانتهت بتفوق عبدالعزيز الذويب جامعة مصراتة على مهند الترهوني جامعة طرابلس بنتيجة مجموعتين لصفر (6/3، 6/2).

وأقيم فى ختام البطولة حفل تتويج بحضور الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد وعضو الاتحاد أسامة التامزوي وأمين عام الاتحاد الليبي لكرة المضرب محمد سعيد ومدير مكتب الشباب والرياضة تاجوراء عبدالرزاق الدبة والمدير الفني لكرة القدم باتحاد رياضة الطلاب صلاح بوحميدة ورئيس رابطة رواد التنس الهادي الرياني.

كرم البطل أحمد موحان بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال محمد سلطان الميدالية الفضية وعبدالعزيز الذويب بالميدالية البرونزية، كما منحت شهادات تقدير لأمين عام اتحاد التنس محمد سعيد ورئيس فرعي التنس طرابلس محمد بادي وإلى المصور امحمد اللموشي، وإلى رئيس رابطة رواد التنس الهادي الرياني، تقديرا لدورهم ومساهمتهم فى إنجاح البطولة.

يشار إلى أن المتوجين بالتراتيب الثلاثة الأولى، ستتاح لهم فرصة المشاركة في بطولة الجامعات الليبية للتنس التي تستضيفها مدينة البيضاء بداية من الخميس المقبل.

بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب. (تصوير- امحمد اللموشي)
بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب. (تصوير- امحمد اللموشي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. السبت
رياضة محلية
حراس «فرسان المتوسط» تخصص أرقام قياسية
رياضة محلية
يبتكران نظارات لمساعدة ابنهما على استعادة بصره
طب وصحة
الرئيس الصيني: التجديد العظيم للأمة الصينية دخل مسارا تاريخيا لا رجوع فيه
دولى
«الصحة العالمية»: ليبيا أجرت 1.1 مليون «فحص كورونا» أكدت إصابة 17%
ليبيا
ليبيا تنتظر أيام الحسم.. هل تجرى انتخابات الرئاسة بالقوائم؟
ليبيا
نهائي «الكونفدرالية» بنكهة ليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تعثر القاعدة الدستورية في جنيف وخلاف حول «الدفاع»
ليبيا
السفير البريطاني : نقاشات مع الليبيين بشأن القاعدة الدستورية الأسابيع المقبلة
ليبيا
في العدد 293: تمدد الخلاف في جنيف.. وضغوط كوبيش.. ومعضلة حقيبة الدفاع
ليبيا
ضبط شاحنة محملة بـ500 كيلوجرام حشيش متجهة من سبها إلى طبرق
ليبيا
أرقام وإحصائيات بعد انتهاء منافسات الجولة الـ15 من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احتدام السباق إلى الفضاء بين المليارديرات