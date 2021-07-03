أحمد موحان بطل مضرب الجامعات الغربية

بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب. (تصوير- امحمد اللموشي)

توج، أمس الجمعة، اللاعب أحمد موحان من كلية الهندسة طرابلس بكأس وذهبية بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب بعد فوزه فى المباراة النهائية على اللاعب محمد سلطان من جامعة صبراتة بنتيجة مجموعتين لصفر (6/1، 6/1).

أدار المباراة الحكم مالك البوسيفي وسبقتها مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، وانتهت بتفوق عبدالعزيز الذويب جامعة مصراتة على مهند الترهوني جامعة طرابلس بنتيجة مجموعتين لصفر (6/3، 6/2).

وأقيم فى ختام البطولة حفل تتويج بحضور الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد وعضو الاتحاد أسامة التامزوي وأمين عام الاتحاد الليبي لكرة المضرب محمد سعيد ومدير مكتب الشباب والرياضة تاجوراء عبدالرزاق الدبة والمدير الفني لكرة القدم باتحاد رياضة الطلاب صلاح بوحميدة ورئيس رابطة رواد التنس الهادي الرياني.

كرم البطل أحمد موحان بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال محمد سلطان الميدالية الفضية وعبدالعزيز الذويب بالميدالية البرونزية، كما منحت شهادات تقدير لأمين عام اتحاد التنس محمد سعيد ورئيس فرعي التنس طرابلس محمد بادي وإلى المصور امحمد اللموشي، وإلى رئيس رابطة رواد التنس الهادي الرياني، تقديرا لدورهم ومساهمتهم فى إنجاح البطولة.

يشار إلى أن المتوجين بالتراتيب الثلاثة الأولى، ستتاح لهم فرصة المشاركة في بطولة الجامعات الليبية للتنس التي تستضيفها مدينة البيضاء بداية من الخميس المقبل.

بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب. (تصوير- امحمد اللموشي)

بطولة جامعات المنطقة الغربية لكرة المضرب. (تصوير- امحمد اللموشي)