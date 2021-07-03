الخويلدي والشبلي وسمير أبطال سباق دراجات طرابلس

سباق دراجات طرابلس. (إنترنت)

نظم الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، أمس الجمعة، سباقا، ضد الساعة بطريق المطار بطرابلس للأشبال 10 كلم والأواسط 15 كلم والكبار 20 كلم بمشاركة أندية الاتحاد والأهلي طرابلس والشرطة والجمارك والسويحلي والاتحاد المصراتي، جاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

راكان الخويلدي بطلا للأشبال

تُوج دراج نادي الجمارك أركان الخويلدي ببطولة سباق الأشبال بزمن 15.53 دقيقة، وجاء ثانيا دراج الاتحاد المصراتي عبدالله أبوعبدالله بزمن 15.54 دقيقة، وثالثا دراج السويحلي محمد فرج الزمن 16.8 دقيقة.

سند سمير بطلا للأواسط

تُوج الدراج الحر سند سمير بطلا للأواسط بزمن 32 دقيقة، وجاء ثانيا دراج الشرطة معتز بالله أبوبكر الزمن 32.61 دقيقة، وثالثا دراج الجمارك محمد فيصل الزمن 33.33 دقيقة.

محمد الشبلي بطلا للكبار

تُوج دراج نادي الاتحاد محمد الشبلي بطلا للكبار بزمن 28 دقيقه، وجاء ثانيا زميله بنادي الاتحاد علاء حمودة بزمن 28.28 دقيقة، وثالثا دراج الأهلي طرابلس أنس اليتيم بزمن 29.43 دقيقة.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس سيقيم، مساء اليوم، احتفالية بمنتزه طرابلس بشارع عمر المختار يكرم فيها الدراجين المتفوقين في سباقات طرابلس لهذا الموسم.

سباق دراجات طرابلس. (إنترنت)