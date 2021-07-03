5 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 03 يوليو 2021, 02:57 مساء
مباراة للأهلي طرابلس في الدوري الليبي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يتجدد الموعد اليوم، السبت، مع خمس مباريات في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، فعلى ملعب مصراتة السويحلي سادس المجموعة الأولى، برصيد 19 نقطة، يلتقي الأولمبي رابع المجموعة، برصيد 20 نقطة، والمراقب خالد عدال.

وبملعب طرابلس، ستقام مباراتان بين الوحدة في الترتيب الحادى عشر، برصيد 12 نقطة، مع الاتحاد المصراتي ثالث الأولى، برصيد 27 نقطة، والمراقب ناجي الخباط، ويعقبها لقاء الأهلي طرابلس ثاني المجموعة الثانية، برصيد 31 نقطة، مع المدينة ثامن المجموعة، برصيد 18 نقطة، والمراقب أحمد باني.

وبملعب أجدابيا، نجوم أجدابيا فى الترتيب الحادي عشر ما قبل الأخير، برصيد تسع نقاط، يستضيف شباب الجبل تاسع المجموعة، برصيد 12 نقطة، والمراقب إبراهيم فركاش. وبملعب شحات، الصداقة ثامن الأولى، برصيد 13 نقطة، يلتقي الأهلي بنغازي المتصدر، برصيد 41 نقطةن والمراقب أحمد حواز.

وغدا الأحد، ستقام آخر مباريات في الجولة بملعب بنينا، الهلال يلتقي النصر والمراقب فيصل بادي وبملعب درنه دارنس يلتقي خليج سرت والمراقب توفيق الضاوي وبملعب طرابلس الشط يلتقي الخمس والمراقب أشرف البلسوس، وسبق وفاز الاتحاد على المحلة بهدفين دون مقابل، وأبوسليم على رفيق (3-2) والأخضر على التحدي بهدف، والتعاون تعادل مع الأنوار (2-2).

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