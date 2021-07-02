تعرف على نتائج مباريات اليوم الجمعة في الدوري الليبي الممتاز

مباراة سابقة للاتحاد في الدوري الليبي. (إنترنت)

جرت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري الليبي الممتاز، وكانت نتائج هذه المباريات على النحو التالي:

في ملعب بنينا استطاع فريق الأخضر العودة بثلاثة نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق التحدي بنتيجة هدف دون مقابل، سجل هدف الأخضر المحترف المالكي لوكو.

بهذه النتيجة وصل فريق الأخضر إلى النقطة 37 والانتصار رقم 12 في منافسات المجموعة الأولى، بينما بقي التحدي بنفس رصيده السابق 18 نقطة.

في ملعب أجدابيا عاد فريق الأنوار بنقطة ثمينة بعد تعادله مع فريق التعاون بنتيجة 2 مقابل 2 سجل أهداف الأنوار المحترف الإيفوراي دوقو برايس وحيده هارون وسجل للتعاون سعد البرادح وفرج عبد الحفيظ.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة في رصيده حيث أصبح فريق الأنوار 8 نقاط والتعاون 10 نقاط.

وفي ملعب طرابلس جرت مباراتين الأولى جمعت أبوسليم وضيفه رفيق، وسجل خلال هذه المباراة 5 أهداف، جاءت لصالح أبوسليم بنتيجة 3 - 2.

سجل أهداف أبوسليم المعتصم أبو شناف، الذي ضيع ركلة سجل ثنائية والهدف الثالث وأيوب عمارة وسجل لرفيق وليد المرغني والمحترف نقوباجولي.

أبوسليم رفع رصيده وأصبح 18 نقطة، وأما رفيق فرصيده من النقاط 14 نقطة.

المباراة الثانية التي أقيمت عقب الأولى بملعب طرابلس انتهت بفوز فريق الاتحاد على المحلة، بنتيجة هدفين نظفين الهدف الأول جاء عن طريق علي العامري، والهدف الثاني جاء في آخر أوقات المباراة وسجله معاذ عيسى.

الاتحاد رفع رصيده وأصبح 40 نقطة، أما المحلة الذي قدم مباراة جيدة وكاد أن يسجل في مناسبيتن رصيده من النقاط 18 نقطة.