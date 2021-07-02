مواضيع متعددة في اجتماع عربي الدراجات

منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يعقد الاتحاد العربي للدراجات، غدًا السبت، اجتماعه العادي الأول لهذا العام عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس الاتحاد العربي للدراجات، فيصل القاسمي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وعلى طاولة الاجتماع العديد من المواضيع، من بينها: الاتفاق على تحديد موعد لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس الإدارة وطريقة ومكان انعقاد الجمعية العمومية لهذا الغرض، وذلك بمراعاة ما جاء بتعميم اتحاد الاتحادات الرياضة العربية من مقترحات.

كما يبحث مجلس الإدارة مقترحا تقدم به الأمين العام بشأن رسوم الاشتراكات السنوية للاتحادات الأعضاء لدعم ميزانية الاتحاد العربي السنوية.

كما سيناقش الاجتماع استعدادات مصر والسعودية لاستضافة البطولات العربية للدراجات للموسم الحالي، وما يستجد من أعمال.