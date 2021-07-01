ضربة موجعة للأهلي بنغازي بغياب نجمه لمدة شهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 04:28 مساء
لاعب الأهلي بنغازي طه الشريف. (إنترنت)

كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، عن أن النادي الأهلي بنغازي، تلقى ضربة موجعة بعدما أكدت الفحوصات الطبية، تعرض لاعبه طه الشريف لخلع على مستوى الكتف.

وقالت المصادر، وفقا لـ«ريميسا»، إن طه الشريف الذي يعد أحد اللاعبين البارزين في قائمة المدرب الصربي أرسوف ديجان، تعرض إلى إصابة أبعدته أمس عن مباراة فريقه أمام دارنس، والتي انتهت بفوز الأهلي بنغازي بثلاثة أهاف مقابل هدف في الجولة 15 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يغيب اللاعب، عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بنغازي لمدةٍ لا تقل عن شهرين.

يذكر أن طه الشريف يعتبر واحدا من أبرز لاعبي نادي الأهلي بنغازي ولديه أهداف حاسمة ساهمت، بشكل كبير، في وجود الفريق بصدارة الدوري، وذهابه بعيدا في كأس الاتحاد الأفريقي.

وبات الأهلي بنغازي على مشارف بلوغ المربع الذهبي المؤهل للتتويج، حيث يتصدر بجدارة جدول ترتيب المجموعة الأولي، برصيد 41 نقطة، وسوف يحل ضيفا في الجولة المقبلة أمام الصداقة.

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