بالصور.. مباريات مثيرة في ربع نهائي رواد التنس الأرضي

منافسات رواد التنس الأرضي. (إنترنت)

تتواصل على ملاعب التنس بالمدينة الرياضية بطرابلس مباريات بطولة رواد التنس الأرضي، تحت إشراف وتنظيم رابطة ليبيا لرواد التنس، وبمشاركة 44 لاعبًا من مدن طرابلس ومصراته وزليتن وصبراته.

وفي الدور ثمن نهائي البطولة سجلت أمس النتائج التالية:

فوز عبدالرحمن المصفح على عبدالله اللموشي، ومحمد سلطان على النعاس عبيد، وفوز يحيي البوسيفي على علي بشير، وهاشم الفزاني علي وليد غريب.

وفوز عزيز الذويب على محمد الجمل، وفوز بدر الطبال على مهند الترهوني، وعبدالمجيد الحلو على أحمد الطيب.

وباقي مباراة واحدة في الربع النهائي ستجمع المبروك محمد مع عمر نصر.

مباريات الدور الربع نهائي:

عبدالرحمن المصفح سيلتقى محمد سلطان، ويحيي البوسيفي سيواجه هاشم الفزاني، وبدر الطبال سيلتقى عبدالمجيد الحلو، وعزيز الذويب ستتبارى مع الفائز من مباراة المبروك محمد مع الهادي نصر.

منافسات رواد التنس الأرضي. (إنترنت)

منافسات رواد التنس الأرضي. (إنترنت)

منافسات رواد التنس الأرضي. (إنترنت)

منافسات رواد التنس الأرضي. (إنترنت)