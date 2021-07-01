تعرف على خريطة مباريات الأسبوع الـ16 للدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 01 يوليو 2021, 02:07 مساء
مباراة للأخضر في الدوري الليبي الممتاز. (صفحة الأخضر عبر فيسبوك)

تنطلق غدًا الجمعة مباريات الأسبوع السادس عشر للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات.

في المجموعة الأولى بملعب بنينا يواجه التحدي نظيره الأخضر، بالمراقب نبيل الكواش، وبملعب أجدابيا يستضيف التعاون نظيره الأنوار بالمراقب علي عطية.

وعلى ملعب طرابلس ستقام مباراتان أبوسليم يلتقي رفيق عثمان زريق، ويعقبها لقاء الاتحاد مع المحلة والمراقب أمحمد بن غرسة.

وبعد غد السبت 3 يوليو: ستقام خمس مباريات موزعة على الملاعب التالية:

بملعب مصراتة السويحلي يلتقي الأولمبي، بالمراقب خالد عدال، وبملعب طرابلس ستقام مباراتان الوحدة مع الاتحاد المصراتي بالمراقب ناجي الخباط، ويعقبها لقاء الأهلي طرابلس مع المدينة بالمراقب أحمد باني.

وفي ملعب أجدابيا يستضيف فريق نجوم أجدابيا نظيره شباب الجبل، بالمراقب إبراهيم فركاش، وبملعب بنينا الهلال يتبارى مع النصر، بالمراقب فيصل بادي، وبملعب شحات، يواجه فريق الصداقة نظيره الأهلي بنغازي، بالمراقب أحمد حواز.

ويوم الأحد 4 يوليو: ستقام آخر مباراتين في الأسبوع السادس عشر، فعلى ملعب درنة، فريق دارنس يلتقي خليج سرت، بالمراقب توفيق الضاوي، وبملعب طرابلس الشط يلتقي الخمس بالمراقب أشرف البلسوس.

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