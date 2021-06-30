«التعاون» يقيل مدربه التونسي عمر الذيب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 30 يونيو 2021, 10:03 مساء
التونسي عمر الذيب. (إنترنت)

أقال نادي التعاون، مدربه التونسي عمر الذيب، على خلفية تردي نتائج الفريق خلال الآونة الأخيرة في منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وعين النادي المدرب المساعد عبدالسلام عبدالحفيظ سعد، مدربًا للفريق إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر أن فريق التعاون خسر أمام شباب الجبل بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبات الفريق مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الثانية، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط.

 المدرب التونسي الذيب قاد الفريق في 15 لقاءً، تفوق في مباراتين، وتعادل في ثلاث، وتجرع الهزيمة في عشر مباريات.

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