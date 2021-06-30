29 يوليو.. موعد انتخاب الاتحاد الليبي للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 30 يونيو 2021, 06:42 مساء
منافسات الدراجات الليبية. (إنترنت)

كشفت اللجنة المشرفة على انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للدراجات، أنه سيبدأ قبول القوائم وملفات المترشحين في الفترة من 30 يونيو إلى 6 يوليو 2021.

وأوضحت اللجنة أنه ستعلن القوائم الأولية 8 يوليو، على أن تقبل الطعون 11 يوليو، والبت في الطعون 14 من الشهر نفسه، والإعلان عن القوائم النهائية يوم 18 يوليو. 

وأشارت اللجنة إلى أن الاجتماع الانتخابي بمصراتة سيكون في 29 يوليو، وقبول الطعون 1 أغسطس، والبت فيها يوم 3، وإعلان النتائج النهائية 4 من الشهر نفسه.

وتشرف على الانتخابات لجنة برئاسة عبدالمنعم سوف الجين، وعضوية كريم فرحات وعلي زايد، على أن يترأس لجنة الطعون رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش.

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