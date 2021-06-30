5 مباريات في ختام الجولة 15 من الدوري الليبي الممتاز.. الأربعاء

مباراة للهلال في الدوري الليبي. (صفحة الهلال عبر فيسبوك)

تختتم اليوم الأربعاء الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، عبر إقامة خمس مباريات، فعلى ملعب طرابلس يشهد إقامة مباراتين متتاليتين.

المباراة الأولى تجمع الأهلي طرابلس ثاني المجموعة الثانية، برصيد 30 نقطة، وضيفه السويحلي خامس المجموعة 18 نقطة والمراقب جمال أمبيه.

تعقبها مباراة الوحدة عاشر المجموعة الأولى 12 نقطة، والمدينة ثامن المجموعة بـ15 نقطة والمراقب مصطفي مؤمن.

وبملعب الزاوية الأولمبي 17 يستضيف الشط ثماني نقاط والمراقب عبدالله أبوعصاره، وعلى ملعب سرت الخليج خامس الأولى 18 نقطة، يستضيف النصر ثاني المجموعة الأولى 35 نقطة والمراقب محمد الزلاوي.

وبملعب بنينا دارنس سابع المجموعة الأولى، برصيد 16 نقطة، يحل ضيفا على الأهلي بنغازي، متصدر المجموعة الأولى بـ38 نقطة والمراقب عبدالعزيز الشريف.