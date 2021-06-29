تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 09:32 مساء
مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي في الدوري الليبي. (إنترنت)

جرت، مساء اليوم الثلاثاء، أربع مباريات من الجولة الرابعة إياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

انتهت مباراة الأنوار وضيفه فريق الهلال عن فوز الأخير بنتيجة هدفين نظفين، سجلهما مختار سيسي في الدقيقة 39 وأنس المصراتي في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة 35 في الترتيب الثالث، بينما بقي فريق الأنوار بنفس رصيده السابق سبع نقاط.

وفي ملعب القبة انتهت مباراة شباب الجبل والتعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأول، هدف التعاون جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 12، أما أهداف شباب الجبل فسجل الأول الأمين سينا، والهدف الثاني محمود الرملي.

بهذه النتيجة رفع فريق شباب الجبل رصيده إلى النقطة 12، وهذه هي ثاني مباراة يفوز بها في دوري هذا الموسم، أما فريق التعاون فرصيده من النقاط تسع نقاط.

وفي ملعب الخمس انتهت مباراة الخمس وأبوسليم بفوز الأخير بنتيجة هدف نظيف سجله أسعد ابحور.

بهذه النتيجة رفع فريق أبوسيلم رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، وبقي فريق الخمس بنفس رصيده السابق 19 نقطة.

وفي ملعب طرابلس انتهت مباراة الاتحاد وضيفه الاتحاد المصراتي، بفوز فريق الأول بنتيجة هدف نظيف سجله لاعبه محمد زعبية في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة يواصل فريق الاتحاد تعزيز صدراته، حيث أصبح رصيده من النقاط 37 نقطة متصدرا المجموعة الثانية، أما فريق الاتحاد المصراتي فرصيده من النقاط 27 نقطة في المركز الثالث.

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